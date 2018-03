Stokebrand Bolton gaat Trumps 'America First'-beleid flink opvoeren

'De benoeming van Bolton is een duidelijk signaal van Trump dat hij zich opmaakt voor een militair conflict.' Democratische senator Edward Markey

Boltons critici noemen hem een 'gevaarlijke en onverantwoordelijke' oorlogshitser en wijzen er fijntjes op dat Bolton zelf wist te voorkomen dat hij als dienstplichtig soldaat naar Vietnam werd gestuurd. Maar dat was volgens Bolton omdat hij de nederlaag al zag aankomen. 'Ik geef toe dat ik geen zin had om in een rijstveld in Zuidoost-Azië te sterven.'



Voor Trump is dat geen probleem: hij wist zelf ook onder Vietnam uit te komen. Wat hem vooral aantrekt in Bolton is dat deze steeds tegen het akkoord met Iran is geweest om te verhinderen dat het land kernwapens kan produceren, volgens Trump 'het slechtste akkoord' dat de VS ooit hebben gesloten. Bolton is ervan overtuigd dat Iran het Westen om de tuin leidt. Hij waarschuwt voor een kernwapenwedloop in het Midden-Oosten als Teheran een atoombom ontwikkelt. Dan zullen Saoedi-Arabië, Egypte en Turkije ook volgen, voorspelde hij in 2015. Zijn advies: bombardeer Irans kerninstallaties voordat het te laat is.