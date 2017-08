Steve Bannon zorgde voor zoveel onrust dat Trump hem wel móest ontslaan

Officieel besloot Trump de man die hem hielp het presidentschap te veroveren, na goed overleg te laten gaan, zo maakte het Witte Huis bekend. Trumps nieuwe stafchef John Kelly had met Bannon overlegd en gezamenlijk was overeengekomen 'dat dit vandaag Steve's laatste dag was'.



Maar voor de buitenstaander was het duidelijk: Bannon, de strateeg achter Trumps populistische boodschap, was ontslagen. De president had eindelijk geluisterd naar zijn andere adviseurs, oud-generaal Kelly voorop, dat een 'reset' van zijn prille presidentschap alleen mogelijk is zonder Bannon.



De voormalige baas van de ultrarechtse nieuwssite Breitbart werd steeds meer gezien als een 'sta in de weg' voor Kelly's plan voor orde en rust in het Witte Huis. De chaos die al sinds januari het Oval Office in zijn greep had, zorgde er mede voor dat Trump van incident naar incident rolde.



De radicale Bannon werd verantwoordelijk gehouden voor het constante geruzie in Trumps team en de vele lekken naar diverse media. Een voorbode van zijn ontslag was dat Kelly, in juli aangetreden om de discipline in het Witte Huis te herstellen, Bannon onlangs te verstaan gaf dat hij moest stoppen met zijn 'machinaties'.