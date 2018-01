Stemmen voor Belg of Griek in Europees Parlement, dat kan straks als het aan sommige parlementariërs ligt

Een voorstel voor het invoeren van kieslijsten met transnationale of pan-Europese kandidaten werd dinsdag in het Europese parlement aangenomen door de commissie voor constitutionele zaken. Het is een eerste stap. Komende maand stemt het voltallige parlement erover. Als dat ook akkoord gaat, dan wordt het voorstel in maart voorgelegd aan de Europese leiders. Het is niet zeker of het plan de eindstreep haalt. Voor goedkeuring door de leiders is unanimiteit vereist.