Steenrijke Saoedische prins vrijgelaten na drie maanden 'huisarrest' in luxe hotel

Begin november werden in Saoedi-Arabië plotseling tientallen prinsen, ministers en zakenlieden opgepakt en vastgezet in het vijfsterrenhotel. Kroonprins Mohammed bin Salman begon een grote campagne tegen corruptie, en al deze mensen waren aangemerkt als verdachte. De kans is groot dat zij zich aan iets dergelijks schuldig hebben gemaakt - want niemand is echt schoon binnen het Saoedische patronagesysteem - maar toch lijkt het er vooral op dat de kroonprins zijn potentiële tegenstanders wilde uitschakelen voordat hij op een dag de troon zal betreden.



Al-Waleed is de bekendste prins die achter een gesloten deur belandde. Deze man, met een geschat vermogen van 15 miljard euro, is een van de grootste investeerders ter wereld. Zijn bedrijf Kingdom Holding Company investeert in bijvoorbeeld Twitter, Apple, Disneyland Parijs en Fox News. Time Magazine typeerde hem als 'de Warren Buffet van het Midden-Oosten'.