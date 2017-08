Steeds meer zuuraanvallen in Londen; ruim honderd dit jaar

Vroeger was zuur het laatste middel, nu het eerste Simon Harding, criminoloog, over het gebruik van zuur door straatbendes

Er zijn dit jaar ruim honderd Londenaren op deze manier mishandeld - een stijging na het 'recordjaar' 2016. De meeste van zulke zuuraanvallen vinden plaats in Tower Hamlets, Newham, Barking & Dagenham, Havering en Redbridge - allemaal stadsdelen met grote Aziatische gemeenschappen.



Dat is geen toeval, omdat deze misdaad relatief vaak voorkomt in landen als India en Pakistan. Het vernietigen van de schoonheid van vrouwen is een geliefd wapen van jaloerse, bezitterige mannen. Volgens Rabina Khan, raadslid in Tower Hamlets, is het ware aantal mogelijk hoger omdat vrouwen soms uit angst geen aangifte durven te doen.



Maar het is geen geïmporteerd verschijnsel. Reeds in de jaren dertig van de 19de eeuw maakte een Londense krant gewag van een man die zijn collega met zuur had overgoten. De hedendaagse zuuraanvallen gaan ook veel verder dan eerwraak en ander huiselijk geweld bij immigrantenfamilies. Bij de genoemde aanval op Resham Khan gaat het om moslimhaat en racisme - al moet de dader zich nog verantwoorden. Liefdesperikelen zouden hebben meegespeeld bij een aanval op bezoekers van een trendy nachtclub in Dalston, terwijl het gooien van zuur naar een ambulancemedewerkster in Tottenham zinloze mishandeling was.