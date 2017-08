Steeds meer Fransen ondertekenen petitie om vrouw Macron geen First lady-achtige rol te geven

Macron, die drie maanden in functie is, zei tijdens de presidentscampagne dat hij zijn echtgenote een formele, publieke rol wil geven. Compleet met een eigen kantoor en een heuse staf in het Élysée.



In tegenstelling tot de Amerikaanse First lady heeft de vrouw van de Franse president nu geen officiële rol. Wel is het gebruikelijk dat zij zich publiekelijk inzet voor goede doelen. Voorgaande presidentsvrouwen hadden tot nu toe ook slechts een klein team voor zich werken in het presidentieel paleis.



Naar verluidt wil Macron dat de presidentsvrouw, net als de Amerikaanse First Lady, het staatshoofd gaat vertegenwoordigen bij officiële en ceremoniële gelegenheden. Ook zou ze, meer dan nu het geval is, het boegbeeld moeten worden van goede doelen. Met deze grotere rol in het openbare leven zou Brigitte een soort 'moeder van de natie' worden.



De ophef over Macrons plan komt op een moment dat het parlement, dat gedomineerd wordt door zijn partij, zich buigt over diverse hervormingsplannen. Een van de voorstellen die begin deze maand werden goedgekeurd, maakt het onmogelijk voor parlementsleden om familieleden aan te stellen als betaalde medewerker.



Macrons belangrijkste tegenstander tijdens de verkiezingen, François Fillon, zag zijn kandidatuur dit jaar mislukken na beschuldigingen dat hij zijn vrouw betaalde als parlementair assistent voor werk dat ze nooit zou hebben verricht. Macron zegt echter dat zijn vrouw geen salaris zal krijgen als First lady.