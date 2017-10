Staten VS willen via rechter behoud subsidie Obamacare afdwingen

Door te stoppen met het betalen van de subsidies wil Trump Obamacare verder ondermijnen. Het bedrag van de subsidies komt uit op ongeveer 6 miljard euro (7 miljard dollar) per jaar. Door de afschaffing dreigen de premies voor de zorgverzekeringen fors te stijgen. De maatregel van het Witte Huis heeft geleid tot felle kritiek van de Democraten.



De achttien staten, waaronder New York, Californië, Connecticut, Delaware, Kentucky, Massachusetts, Minnesota, New Mexico, North Carolina, Oregon, Pennsylvania en Vermont, spannen de zaak aan in Californië. Ze vragen de rechtbank om Trump te dwingen te blijven betalen. Deskundigen vrezen dat het een lastige zaak wordt.



Volgens het Witte Huis heeft het ministerie van Justitie uitgezocht dat er geen verplichting is om subsidies te betalen. Deze subsidies krijgen de zorgverzekeraars om de kosten te dekken voor het verzekeren van mensen die onder een bepaalde inkomensgrens vallen.



Bijvoorbeeld minima, maar ook jongvolwassenen die pas net aan hun loopbaan beginnen en niet verzekerd zijn via hun werk, en freelancers. Zij vallen onder zorgwet Affordable Care Act, in de volksmond Obamacare. Zo'n 10 miljoen mensen met lagere inkomens hebben door Obamacare sinds een paar jaar een zorgverzekering. De meesten van hen ontvangen subsidie om de premies te kunnen betalen.