Stalin-film uit Russische theaters gehaald na klachten dat 'verachtelijke' film geschiedenis ridiculiseert

Leider van het land

'Het is een verachtelijke film', zei Nadezjda Umanova van het Russisch Genootschap voor Militaire Geschiedenis tegen persbureau Reuters. 'Een saaie, achterbakse, weerzinwekkende film.' Het genootschap valt onder het ministerie van Cultuur.



Volgens opiniepeilingen geniet Stalin in Rusland nog altijd grote populariteit. Hij wordt gezien als de leider die het land in de Tweede Wereldoorlog de overwinning bracht.



President Vladimir Poetin neemt een genuanceerd standpunt in over de historische rol van de vroegere secretaris-generaal. Hij veroordeelt de massale vervolgingen onder Stalin, maar spreekt lovend over wat de Sovjet-Unie onder diens leiding heeft bereikt. In schoolboeken uit de laatste jaren staat de dictator voornamelijk in een gunstig daglicht.