Staking van Frans spoorwegpersoneel gaat treinverkeer ontregelen

Marle-sur-Serre oogt als een stationnetje in een ouderwetse Franse film waarin de verloren zoon uit de trein stapt, met een bruine koffer in de hand, moederziel alleen op het perron. Als de trein van half tien uit Laon aankomt, is er zelfs geen verloren zoon te bekennen. Niemand stapt uit, niemand stapt in. De stationschef komt even naar buiten, waarop de dieseltrein onverstoorbaar zijn route naar Hirson herneemt.



'Deze lijn is een catastrofe', zegt hotelier Nicolas, even verderop in Vervins. 'Er zit bijna niemand in die trein, alleen paar schoolkinderen. De lijn wordt zwaar gesubsidieerd door de regio, dus door ons als belastingbetalers.