Staatsomroep Zuid-Afrika: president Zuma moet van ANC binnen 48 uur aftreden

Het nieuws werd gemeld door staatstelevisiezender SABC, online nieuwsdienst News24 en de krant BusinessDay, op basis van bronnen in de ANC-top. De berichten volgden na een lange dag van partijberaad in Pretoria. Gisteravond waren er beelden van de autocolonne van ANC-leider Cyril Ramaphosa die naar Zuma's kantoor reed, eveneens in Pretoria, om naar verluidt het besluit over te brengen. Ramaphosa keerde daarna terug naar het hotel waar het ANC-bestuur nog steeds bijeen was.



Van Zuma's zijde was er gisteravond geen officiële reactie. Volgens BusinessDay verlangt Zuma drie maanden uitstel. Zuma lijkt zijn onvermijdelijk geachte vertrek als president zo lang mogelijk te willen uitstellen, mogelijk uit de hoop om via onderhandelingen zijn toekomstige positie zo veel mogelijk veilig te stellen. Zuma, president sinds 2009, is veelvuldig beticht van corruptie en fraude. Er hangt hem, als hij straks als ex-president is, mogelijk strafrechtelijke vervolging boven het hoofd.



Het ultimatum is de jongste stap in een slepend proces om af te komen van Zuma, onder wiens regie het ANC sterk aan populariteit heeft ingeboet in Zuid-Afrika. Zuma's positie raakte ernstig verzwakt in december, toen hij als ANC-leider werd vervangen door Cyril Ramaphosa. Ramaphosa, tevens de vice-president van Zuid-Afrika, staat onder druk van secties binnen het ANC om Zuma zo snel mogelijk te verwijderen als president van het land, zodat de partij het vertrouwen van mensen kan terugwinnen voor de volgende landelijke verkiezingen, in 2019. Ramaphosa geldt als de kandidaat om Zuma op te volgen als president.