Staat New York begint rechtszaak tegen Weinstein Company

Opnieuw heeft een medewerker van de Amerikaanse president Donald Trump ontslag genomen nadat hij door een ex-vrouw was beschuldigd van huiselijk geweld. Trump neemt het op voor de mannen. 'Levens worden verwoest op basis van een simpele beschuldiging', twitterde hij zaterdag.



Uma Thurman verbreekt stilte

Actrice Uma Thurman heeft zich in de Amerikaanse krant The New York Times (NYT) uitgesproken over de gevallen filmproducent Harvey Weinstein.



Mogen we nog wel genieten van het werk van beschuldigde artiesten?

Feesten op muziek van R. Kelly? Genieten van House of Cards? Wat moeten we met kunst waarvan de makers niet zo fris zijn gebleken? De Volkskrant ontleedt het ongemak. (+)