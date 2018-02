Sridevi, een van de weinige vrouwelijke sterren in Bollywood, overleden op 54-jarige leeftijd

Ze acteerde vanaf haar vierde jaar in driehonderd films, in vijf verschillende talen, waarbij ze in 1979 haar debuut in de Hindi-cinema maakte, het grootste taalgebied in India. Op haar dertiende jaar speelde ze al haar eerste volwassen rol, als een vrouw die wraak neemt voor de dood van haar geliefde. Als alle grote sterren van de Hindi-cinema straalde ze de onbereikbaarheid van een filmgodin uit, beroemd vanwege haar smeulende blikken en haar strakke danspatronen - zelfs de meest dramatische verhalen worden in Bollywood in de vorm van urenlange musicals gegoten - in combinatie met de stemmen van zangeressen die buiten beeld blijven. Het waren scènes zoals in haar filmhit Kaate nahin kat te, waarin ze in een blauwe sari danst te midden van een regenstorm, die haar reputatie beklonken en van haar de best betaalde filmster in India maakte. Het is een filmcarrière die zich nauwelijks laat vergelijken met haar moderne tegenhangers in de westerse cinema.