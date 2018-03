Sporen van zenuwgas gevonden in zaak Russische dubbelspion Skripal

Een politieauto die mogelijk besmet is geraakt wordt met een heftruck weggehaald in het Britse Salisbury. De politie heeft sporen gevonden van zenuwgas in de pizzeria in de stad waar de Russische dubbelspion Sergej Skripal (66) en zijn dochter Joelia (33) vorige week zondag lunchten. De twee werden enkele uren later bewusteloos gevonden op een bankje in een park. Ze liggen nog steeds in het ziekenhuis en zijn er slecht aan toe. Ook in een pub werden sporen van het gas gevonden. Volgens de politie hoeven andere bezoekers van de pizzeria en de pub niet bang te zijn voor besmetting. Wel wordt hun aangeraden hun kleren te wassen.