Spaanse vrouwen de straat op tegen 'machistisch' vonnis

Het is niet voor het eerst dat deze rechtszaak heftige emoties losmaakt onder de Spaanse vrouwen. Ook in het najaar waren er al spontane demonstraties. Toen was dat omdat de rechters een rapport van een privédetective aan het dossier hadden toegevoegd, waaruit zou blijken dat de vrouw haar leven gewoon voortzette nadat ze seks had gehad met de vijf mannen. Ze zou dus niet zo getraumatiseerd zijn als ze beweerde, was de boodschap.



De vrouwen betichtten de rechters daarop van 'machistische' rechtspraak. 'Zuster, ik geloof je', was één van de leuzen die toen haar intrede deed. De zaak La Manada, zoals dit proces bekendstaat, groeide uit tot een symbool in het feministische protest.



La Manada, oftewel De kudde: zo noemden de mannen, allen tussen de 27 en 30 jaar, zichzelf in hun appgroep. Het vijftal, afkomstig uit Sevilla, sloeg toe tijdens de feesten in de zomer van 2016. Ze vergezelden het meisje 's nachts naar haar auto, maar gingen een portaal van een appartementengebouw in. Daar dwongen ze haar tot seksuele handelingen met alle vijf. Ze filmden hun daden met hun telefoon. Na afloop stalen ze de telefoon van het meisje, zodat ze geen hulp kon inroepen.