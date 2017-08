Spaanse terreurcel beraamde plannen voor grotere aanslag

Plan A

Een vrachtwagen vol met explosieven laten ontploffen



Plan B

Twee kleinere busjes vol met explosieven laten exploderen

Dit mislukte omdat de initiatiefnemers niet over de benodigde rijbewijzen beschikten. Plan B was het vervoeren van explosieven in twee kleinere busjes. Ook dat faalde; bij de voorbereidingen kwam het woensdag tot een explosie in een woning in Alcanar, ten zuidwesten van Barcelona. Daarbij kwam een persoon om.



Uiteindelijk werd gekozen voor aanslagen met twee voertuigen in drukke gebieden: de boulevard Las Ramblas in Barcelona en de badplaats Cambrils, ten zuiden van de Catalaanse hoofdstad.



In Cambrils schoot de politie vijf mannen neer die in de nacht van donderdag op vrijdag met een personenauto inreden op een menigte. Zij droegen nep-bomvesten en hadden messen en een bijl bij zich. De bestuurder van het busje die de aanslag in Barcelona pleegde, is één van hen, schrijven Spaanse media. De autoriteiten hebben dit nog niet bevestigd. Er wordt vermoed dat het zo is, maar we weten het nog niet zeker, zo liet de politie weten.



