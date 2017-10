Spaanse regering moet nu kiezen: ingrijpen in Catalonië of de dialoog aangaan

Rajoy zei in een persverklaring dat Madrid de Catalaanse premier Carles Puigdemont formeel heeft gevraagd te verduidelijken of hij nu wel of niet dinsdag de onafhankelijkheid heeft uitgeroepen. Het is onduidelijk hoe snel Puigdemont daar antwoord op moet geven.



Het geeft Madrid verder tijd om te bepalen hoe hard het wil optreden tegen de deelstaatregering in Barcelona. Catalonië heeft dan wel de onafhankelijkheid opgeschort, maar van de baan is het streven nog niet. Om 9 uur vanochtend, 'heel erg vroeg' naar Spaanse maatstaven, had Rajoy zijn ministerraad bij elkaar geroepen om de vervolgstappen te bespreken.



De verklaring van Puigdemont in het Catalaanse parlement betekent wat de Spaanse regering wil dat die betekent, zo viel dinsdagavond al in Spanje te beluisteren. Als Rajoy hard wil ingrijpen, legt hij de woorden van Puigdemont uit als een echte onafhankelijkheidsverklaring, een bedreiging van de eenheid van het land. Dat maakt de weg vrij voor het toepassen van grondwetsartikel 155: het Catalaanse parlement en kabinet ontbinden, verkiezingen uitschrijven, commando over politie overnemen.