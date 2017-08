Spaanse politie: doden bij terroristische aanslag met busje op de Ramblas, Barcelona

Het busje ging de Ramblas op bij de Plaça de Catalunya en reed daarna over het voetgangersgebied, in het midden van de straat, in de richting van de haven. Het zou zijn gestopt toen het een krantenkiosk raakte. De Spaanse krant El Pais meldt op basis van ooggetuigen dat de chauffeur er te voet vandoor is gegaan.



Het gebied is afgegrendeld, winkels zijn gesloten en het openbaar vervoer is stilgelegd. Er zou een klopjacht op de dader gaande zijn, en volgens persbureau AFP heeft hij zich in een restaurant verschanst, in een zijstraat van de Ramblas.



De politie bevestigt dat er doden zijn gevallen, maar wil nog niets zeggen over het aantal slachtoffers. Op een foto, die is uitgezonden door de publieke omroep RTVE, is te zien dat er drie mensen op de grond liggen die worden geholpen door de politie en anderen.