Creatieve geest

Filipe prees de waarden die Catalonië altijd hebben gekenmerkt: 'Haar vermogen tot leiderschap en inspanning, haar creatieve geest en roep voor openheid, haar bereidheid tot compromissen en haar gevoel voor verantwoordelijkheid.'



Maar hij waarschuwde de separatisten ook: 'De weg kan niet terugleiden tot confrontatie of uitsluiting, die - zoals we al weten - alleen maar onenigheid, onzekerheid en natuurlijk economische verarming van een hele samenleving veroorzaken.'



Felipe, geflankeerd door de Spaanse en de Europese vlag, erkende dat Spanje 'zonder twijfel een moeilijk jaar' heeft beleefd, 'vooral door de situatie in Catalonië'. Maar hij wees er ook op dat in Spanje de democratie sterk is verankerd in de afgelopen veertig jaar - sinds 1978 is Spanje een constitutionele monarchie. 'Het jaar 2018 wacht ons over een paar dagen en we moeten doorgaan met het bouwen van ons land, omdat de geschiedenis niet stopt. En we zijn hier niet gekomen om de toekomst te vrezen, maar om het te creëren.'