Spaans gerechtshof over aanval op Baskische agenten: kroeggevecht of terrorisme?

'Nogal dronken'

Het merendeel van de acht jongeren ontkende maandag in de rechtbank dat zij bij de agressoren hoorden - ze zouden voor een ander zijn aangezien. De meesten benadrukten bovendien dat ze 'apolitiek' waren of 'niet politiek actief'.



Jokin U. gaf toe dat hij zich, 'nogal dronken', tot de sergeant richtte om vier uur in de nacht, om hem verwijten te maken over boetes die hij had gekregen: twee voor verkeersovertredingen en twee vanwege demonstraties voor de vrijlating van ETA-gevangenen en tegen de aanwezigheid van de nationale politiemacht in Navarra. Hij gaf toe dat zijn gedrag, in een 'context' van beschonken mensen, aanleiding kon geven tot de aanval. 'Het spijt me dat door iets wat ik deed - onbewust, want ik was dronken - gebeurde wat er is gebeurd.'



De beschuldigingen van terrorisme zijn buitensporig, vinden bijvoorbeeld de rechters van de provinciale rechtbank van Navarra. Ook de (partijloze) Navarrese bewindspersoon van Justitie, María José Beaumont, spreekt van 'een overdrijving'. Tienduizenden mensen uit Navarra gingen de straat op met de leus 'Dit is geen terrorisme'.



De bekende Spaanse onderzoeksrechter Baltasar Garzón schreef in een scherp opiniestuk in El País dat er sprake is van een 'ontaarding van het concept van terrorisme'. Volgens hem staat deze zaak niet op zichzelf, maar wordt het terrorisme-artikel voortdurend van stal gehaald: zo zijn er zaken tegen 'poppenspelers, twitteraars, anarchisten, krakers, mensen die fluiten tijdens het volkslied en die de vlag of foto's van de koning verbranden'.