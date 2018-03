Slowakije neemt geen genoegen met opstappen premier Fico: 65 duizend Slowaken protesteren tegen zijn partij

Szalai en Hlávková waren woest over de malversaties en de verkwisting van belastinggeld. Ze meldden zich bij de leiding die het weliswaar met hun eens was, maar niets durfde te zeggen.



Zij: 'In een normaal land ga je dan naar de politie. Maar die vertrouwen we niet.'

Hij: 'Er is geen rechtsstaat hier.'

Zij: 'Alles wat je overhoudt, zijn je eigen overtuigingen.'

Hij: 'En we konden op elkaar leunen. Zonder een bondgenoot ga je aan jezelf twijfelen.'



Hlávková schreef een brief aan de minister. Prompt kreeg ze een één-op-één gesprek. 'Hij zei: wat is precies het probleem? Daarna bood hij me een plek aan in een departement naar keuze.' De bewijzen gaven de twee aan corruptiewaakhond Transparency International. Er kwam een persconferentie en een hausse aan media-aandacht. Szalai en Hlávková waren op slag beroemd. Trollen belaagden Hlávková online, in de brievenbus kreeg ze een anonieme scheldbrief.

Eén op de vier rechters in Slowakije heeft een familielid dat ook in het wereldje zit Cijfers Transparency International