Slowaakse premier na moord op journalist: 'Mijn land wordt niet geleid door criminelen'

Ik zal mijn uiterste best doen de mensen te overtuigen dat mijn land niet geleid wordt door criminelen Peter Pellegrini, premier Slowakije Grote protesten na dood van journalist Jan Kuciak en diens vriendin Martina Kusnirova. © AFP

Op het moment dat de liquidatie van de Slowaakse journalist Jan Kuciak en diens vriendin Martina Kusnirova ter sprake komt, verkilt de Slowaakse premier Peter Pellegrini (42). Weg is de vriendelijke glimlach ('wij zijn geen ruziemakers'), hij spreekt even geen Engels meer, zijn vingers trommelen verkrampt op tafel, een flesje cola wordt ruw opengedraaid. En hij begint te jij-bakken: 'Vanuit Bratislava zien vele zaken in andere landen er ook verdacht uit. Welke landen? Geen commentaar.'



Pellegrini was donderdag in Brussel voor een bliksembezoek. Een charmeoffensief eigenlijk, hoogst urgent na de dubbele moord die zijn land eind februari in de internationale schijnwerpers zette. Tussen ontmoetingen met EU-president Tusk en voorzitter Juncker van de Europese Commissie, heeft de net verkozen Pellegrini kort tijd voor een interview met zeven Europese kranten, waaronder de Volkskrant. 'Ik werp alle aantijgingen verre van me dat Slowakije een maffiastaat is', zegt hij via zijn tolk.



Toch is dat het gevoel dat menigeen bekruipt. Het Europees Parlement stuurde vorige maand een inspectiemissie naar Slowakije en eist een onafhankelijk internationaal onderzoek naar de moord, de Slowaakse autoriteiten worden niet vertrouwd. Kuciak en zijn vriendin werden van dichtbij neergeschoten in hun huis, vermoedelijk vanwege Kuciaks artikelen over belastingfraude door Slowaakse ondernemers en politici en verduistering van EU-geld met hulp van de Italiaanse maffia. Van de dader(s) ontbreekt na anderhalve maand nog elk spoor, ondanks tipgeld van 1 miljoen euro.