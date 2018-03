Slowaakse politie arresteert zeven Italianen voor moord op journalist die maffia onderzocht

Families uit Calabrië

'Ndrangheta is bezig zich in het oosten van Europa te nestelen Aanklager Nicola Gratteri

Om de toedracht van de moord op te helderen werkt de Slowaakse politie samen met Italiaanse collega's, Europol, Scotland Yard en de FBI. 'Het is denkbaar dat families uit Calabrië achter de moorden zitten, 'Ndrangheta is daartoe zeker in staat', zei een bekende Italiaanse 'maffiajager', aanklager Nicola Gratteri. ''Ndrangheta is bezig zich in het oosten (van Europa, red.) te nestelen.'



Het onderzoekscollectief OCCRP is begonnen met de publicatie van de bevindingen van Kuciak, 'uit angst dat meer journalisten worden vermoord als ze zijn werk voortzetten zonder de achtergronden te kennen'. In de publicaties zijn hoofdrollen weggelegd voor Antionio Vadala, een van de gisteren aangehouden Italianen, en de Slowaakse Maria Troskova, die het schopte van fotomodel tot adviseur van premier Robert Fico. Troskova legde woensdag haar functie neer - naar eigen zeggen tijdelijk. Ze sprak er schande van dat haar naam in de media in verband wordt gebracht met de moorden.



Volgens het netwerk van onderzoeksjournalisten waren de uit Calabrië afkomstige Vadala en Troskova zakenpartners. Vadala vestigde zich begin deze eeuw in Slowakije. Hij bouwde een landbouwimperium op waarmee hij, via de overheid in Bratislava, tientallen miljoenen aan EU-subisidies in de wacht sleepte. Een deel van het geld zou doorgesluisd zijn naar 'Ndrangheta. In Italië loopt een politieonderzoek wegens drugshandel tegen hem. Ook wordt hij in zijn vaderland verdacht van belastingfraude.