Silicon Valley creëerde de eerste Twitter-president. Nu kijkt het de andere kant op

Roger McNamee, een investeerder van het eerste uur in Facebook, zit met zijn investeringsmaatschappij Elevation Partners in een bedrijvenpark tussen de bomen aan Sand Hill Road, aan de voet van de heuvels die Silicon Valley tot een vallei maken, niet ver van Stanford. Dit is de mythische plek waar het grote geld samenschoolde dat de brandstof vormde voor de techrevolutie. Hier, achter de glazen tussenwanden, in de leren fauteuils aan de notenhouten vergadertafels, werden de eerste miljoenen gestoken in Google en Facebook - toen nog gewoon geinige ideeën van jongens op gympen.



McNamee is 61, maar heeft nog steeds de lange haren van een gitarist. Hij heeft een band waarmee hij tourt en U2-zanger Bono is zijn collega bij Elevation Partners. McNamee was jarenlang de mentor van Zuckerberg en was een groot fan, zegt hij - zowel van Zuckerberg als zijn bedrijf. 'Ik gebruikte Facebook om mijn band Moonalice te promoten en wist precies hoe ik de advertentiemodules moest inschakelen om de doelgroep te bereiken. Ik kende Facebook dus vrij goed. Toen ik in april 2016 zag dat er een brede anti-Clintoncampagne op Facebook op gang kwam, ogenschijnlijk afkomstig van supporters van Bernie Sanders, zag ik dat daar iets vreemds mee aan de hand was. Het was niet organisch, niet viraal. Het was georkestreerd.'



Hij wist het nog niet, maar McNamee zag als een van de eersten de hand van de Russen in de Amerikaanse verkiezingen. En hij zag meer rare dingen. Een bedrijfje dat gegevens van Black Lives Matter-activisten van de site schraapte en aan de politie verkocht. Een xenofobische echokamer die tot de Brexit leidde. Banken en verzekeraars die Facebook-gebruikers discrimineerden op basis van ras en religie. 'Ik nam contact op met Mark en met Sheryl Sandberg', zegt McNamee. 'Ze zeiden: bedankt, maar je ziet het verkeerd. We doen allerlei geweldige dingen die je niet kunt zien. Vertrouw ons nou maar.'