Senaat VS stemt over einde Obamacare - maar het meest vergaande Republikeinse alternatief is verworpen

De Republikeinse zorgwet is voor de meeste senatoren onaanvaardbaar

Het idee is dat de senatoren zich eerst buigen over een Republikeinse zorgwet die het Huis van Afgevaardigden in april aannam. Die wet is voor de meeste senatoren onaanvaardbaar, zodat er een hele reeks amendementen nodig is om het geheel verteerbaar te maken. Dat is niet eenvoudig omdat een deel van de Republikeinen bang is voor kiezers die vinden dat Obamacare niet al te ver mag worden uitgekleed, terwijl andere senatoren het zorgstelsel met wortel en tak willen uitroeien.



De Republikeinse leiding probeert de gematigde senatoren af te kopen met de belofte dat hun staten tientallen miljarden euro's zullen krijgen om mensen te helpen die in de problemen komen doordat er op het Medicaid-programma voor de laagste inkomens wordt gekort. Maar dat stuit weer op verzet van conservatieve haviken voor wie de besparingen de hoogte prioriteit hebben, zoals senator Rand Paul uit Kentucky.



Een eerste poging tot een overkoepelend compromisvoorstel haalde het niet, dinsdagavond. Er zaten concessies in aan zowel de conservatieve als gematigde Republikeinen. Het plan bleef steken op 43 van de honderd stemmen, terwijl er zestig nodig waren. Negen Republikeinen stemden tegen. McCain, die in een gloedvol betoog had geageerd tegen de slechte wet, stemde overigens gewoon voor.