Senaat VS akkoord met begrotingsdeal, sluiting overheid zal niet lang duren

Door het verzet van Paul verliep om middernacht een deadline waardoor de regering formeel zonder geld kwam te zitten. Hierop werden voorbereidingen getroffen om overheidsgebouwen te sluiten.



Maar na een korte schorsing, stemde de Senaat met 71 tegen 28 stemmen alsnog voor het begrotingsakkoord zodat de overheid nu weer kan worden heropend. De deal moet echter nog worden goedgekeurd door het Huis van Afgevaardigden en president Trump. De verwachting is dat beiden ermee zullen instemmen.



De begrotingsdeal, die voorziet in verhoging van de overheidsuitgaven in de komende twee jaar, werd woensdag bereikt in de Senaat. Maar Paul, een fiscaal conservatieve senator, was het niet eens met de voorgestelde stijging van de uitgaven met 400 miljard dollar. Volgens hem zal het akkoord leiden tot grote begrotingstekorten. 'Dit is een compromis in de verkeerde richting', aldus Paul. 'Wij geven zoveel geld uit, dat wij onze ondergang tegemoet zullen gaan.'



Paul dwarsboomde de geplande stemming met een lange toespraak. Omdat er niet meer voor middernacht kon worden gestemd, trad de tweede shutdown in werking. Op woensdag gebruikte zijn Democratische collega Nancy Pelosi ook dit middel om zich in het Huis van Afgevaardigden te verzetten tegen het compromis dat beide partijen deels hun zin geeft. Zij sprak zo'n acht uur lang.