Seksfeesten en uitbuiting in ontwikkelingslanden: is dit het #metoo-moment van de hulpverlening?

Rotte appels

Het was niet het enige incident waar de Belgische Van H. bij was betrokken. Toen hij in 2006 een missie voor Oxfam in Tsjaad leidde, kwamen er klachten dat hij prostituees bestelde, maar er volgde geen onderzoek. In 2002 zat hij voor de organisatie Merlin (die nu onderdeel is van Save the Children) in Liberia en The Times onthulde deze week dat hij ook daar meisjes 'voor de nacht' oppikte. 'Ze waren jong', zegt een oud-collega tegen de krant, 'maar ik weet niet of ze jonger waren dan 16.' Van H. werd door Merlin aan de kant geschoven, maar hij kon probleemloos aan de slag bij Oxfam.



Dat het niet gaat om één rotte appel, blijkt uit getuigenissen van betrokkenen. 'Veel VN-types deden dat', zegt Malik Miller, Van H's assistente in Liberia, tegen The Times. 'Veel dubieuze cafés, meisjes op het strand.' In een andere Britse krant, The Guardian, vertellen hulpverleners anoniem dat dergelijk misbruik overal plaatsvindt: in Afrika, Azië, het Midden-Oosten. Dat gaat van seksuele relaties met 'tijdelijke vriendinnetjes' en het inhuren van prostituees, tot uitbuiting van kwetsbare vrouwen en, in het ergste geval, pedoseksuelen die bewust bij een hulporganisatie gaan werken omdat ze in een ver buitenland makkelijker kinderen kunnen misbruiken.