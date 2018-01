Seine treedt buiten haar oevers: bewoners woonboten geëvacueerd en Parijse metrostations dicht

Graadmeter voor de waterstand is de Zouaaf, een beeld van een Noord-Afrikaanse soldaat aan de Pont de l'Alma. Als de Zouaaf natte voeten heeft, staat het water hoog. Op dit moment staat hij tot zijn knieën in het water, maar in 1910 tot zijn schouders. Helemaal zuiver is de vergelijking niet, omdat het beeld bij een renovatie in 1974 werd verplaatst.



Ook buiten Parijs stijgt het water. In Villeneuve-Saint-Georges werden enkele buurten geëvacueerd vanwege de stijging van Marne. Het leger werd ingeschakeld. In het departement Seine-et-Marne zijn 24 wegen gedeeltelijk ondergelopen. De grootste problemen doen zich voor in Oost-Frankrijk, waar tientallen dorpen zijn overstroomd. In de Jura bleven scholen dicht omdat schoolbussen niet konden rijden. PSA (Peugeot-Citroën) in Sochaux heeft de productie stilgelegd, omdat de fabriek van toeleverancier Faurecia onder water is gelopen.



In de Elzas verdronk een 60-jarige vrouw toen zij naar het hoge water stond te kijken, uitgleed en in de rivier de Bruche terecht kwam. In 2016 kwamen vier mensen om het leven. De materiële schade bedroeg destijds 1,4 miljard euro.