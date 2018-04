Schutter opent vuur in hoofdkwartier YouTube in Californië

De Amerikaanse politie is in groten getale uitgerukt naar San Bruno, een Californische plaats ten zuiden van San Francisco. De politie meldt op Twitter dat er een schutter daar de Youtube Campus is binnengegaan en roept het publiek op uit de buurt te blijven. Volgens CNN ontving de politie meerdere noodtelefoontjes die melding maakten van geweerschoten.



Of er doden zijn gevallen is niet bekend, maar twee ziekenhuizen bevestigen dat ze gewonden hebben opgenomen. Stanford Health Care meldt dat het vier of vijf slachtoffers van de schietpartij verwacht. San Francisco General Hospital heeft een 'onbekend aantal' slachtoffers opgevangen, meldt persbureau Reuters.



Omliggende gebouwen houden vooralsnog de deuren dicht en straten zijn afgezet. Op televisiebeelden was te zien hoe medewerkers uit het gebouw werden geëvacueerd. De politie kamt het gebouw uit, melden Amerikaanse media.