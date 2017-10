Schutter Las Vegas had eigen beveiligingscamera's voor zijn hotelkamer opgesteld

In de kamer in het Mandalay-hotel werden 23 geweren en handwapens aangetroffen en in zijn huis in Mesquite nog eens 19. Zeker twaalf geweren, waaronder een AK-47, waren aangepast zodat ze als automatische wapens konden worden gebruikt.



Paddock blijkt in en buiten de hotelkamer camera's te hebben opgehangen om in de gaten te kunnen houden of de politie eraan kwam. Hij plaatste één van die apparaten aan een roomservice-wagentje dat hij voor de deur had gezet, zei de politie op een persconferentie.



Hij vuurde vanuit zijn hotelkamer zo'n negen kogels per seconde doelbewust af op de duizenden festivalbezoekers. In totaal heeft hij tussen de negen en elf minuten lang geschoten op de bezoekers van een festival in de stad. Dat heeft sheriff Joseph Lombardo van de politie in Las Vegas dinsdag gezegd.



Agenten hebben volgens Lombardo 'honderden levens gered' door achter de schutter aan te gaan, in plaats van te wachten op een zwaarbewapend Swat-team. 'We hebben geleerd van Columbine, Pulse en andere grootschalige schietpartijen dat we ons moeten richten op het uitschakelen van de verdachte', zei de politieman in de krant Las Vegas Review-Journal.