Schotten zijn bezorgd: gooien de Britten de beroemde 'scotch' te grabbel na Brexit?

Brown schrijft zijn brief naar aanleiding van het bezoek van de Britse minister van Internationale Handel aan de Verenigde Staten vorige week. In eerdere onderhandelingen over het TTIP-verdrag zouden de Amerikanen ook al hun steun hebben uitgesproken voor een versoepeling van de scotch-definitie. Brown zegt niet alleen te vrezen voor de producenten, maar ook voor de Schotse cultuur, en de 20 duizend Schotten die in de industrie werkzaam zijn.



Schotland exporteert voor zo'n 4,5 miljard euro per jaar aan whisky. Een derde daarvan verkoopt het land binnen de Europese Unie, daarna zijn de Verenigde Staten grootste klant.



De Britse regering zegt in een reactie dat scotch een Brits exportsucces is en dat het land dat succes graag wil behouden. 'We zullen er alles aan doen om de bedrijfstak te steunen, ook na de Brexit.'