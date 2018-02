Schoolagent die buiten bleef bij schietpartij Florida zegt dat hij geen 'lafaard' is en politieregels naleefde

'Ze waren lafaards'

De advocaat wijst erop dat de eerste politieagent die arriveerde ook niet naar binnen ging. Deze nam een positie in achter een boom, nadat hij van Peterson te horen had gekregen dat de schoten van buiten leken te komen. In totaal zouden drie politieagenten niet meteen naar binnen zijn gegaan. 'Wij zijn ervan overtuigd dat het onderzoek van de staat Florida uiteindelijk de naam van Peterson zal zuiveren', aldus zijn advocaat Joseph DiRuzzo.



Trump heeft sinds de schietpartij de schoolagent diverse keren bekritiseerd. 'Toen het erop aankwam om naar binnen te gaan, om iets te doen, had hij de moed niet', zei de president vorige week over Peterson. 'Hij heeft zeker zijn werk slecht gedaan. Zij hebben niet correct gereageerd onder druk of ze waren lafaards', aldus Trump over Peterson en de politieagent die als eerste arriveerde bij het schoolgebouw.



Op maandag zei de president, die wil dat leraren worden bewapend om nieuwe schietpartijen te voorkomen, dat hij verstijfde op een moment dat hij juist hard nodig was. 'Kijk naar Peterson', aldus de president tegen Amerika's gouverneurs. 'Hij dacht waarschijnlijk dat hij een moedige vent was, maar dat was hij niet onder druk. Hij verstijfde.' Ook de drie politieagenten die niet direct optraden, nam hij op de korrel. 'Het waren niet bepaald Medal of Honor-winnaars', aldus de president. 'Hoe ze optraden was eerlijk gezegd schandalig.'



Meteen werd in de media gewezen op een liefdadigheidsfeest dat Trump ooit hield in zijn golfresort Mar-A-Lago in Florida. Een van de rijke gasten, viel toen vlakbij de miljardair op de grond, op zijn gezicht. 'Weet je wat ik deed?', zei Trump in een interview tegen radio-presentator Howard Stern. 'Ik zei: "Oh, mijn God, wat afschuwelijk". En ik draaide mij om. Ik wilde hem niet aanraken. Hij bloedde, het was overal, op die prachtige marmeren vloer. Afschuwelijk.'