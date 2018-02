Schoolagent bleef buiten wachten tijdens bloedbad in Florida

Bewapenen leraren

Ik ben in shock, ik ben razend. Robert Rucie, baas van het schooldistrict

De politie is ook een onderzoek begonnen naar twee agenten die in het verleden al vaker met de Cruz en diens broer te maken hadden gehad. Onderzocht wordt of ze meer hadden kunnen doen of moeten doen. Sinds 2008 had het kantoor van de sheriff 23 meldingen binnengekregen over Cruz of zijn broer, zo liet Israel weten.



President Trump zei woensdag dat het bewapenen van leraren ertoe kan bijdragen dat schietincidenten op scholen voorkomen kunnen worden. Ook de wapenlobby verenigd in de NRA is hiervan voorstander. Maar nu blijkt dat de schoolagent niet optrad, is het nog maar de vraag of gewapende leraren bij een nieuwe schietpartij wel zullen optreden. 'Als je een leraar hebt die bekend is met wapens, zou dat een aanval heel snel kunnen beëindigen', aldus Trump woensdag tijdens een gesprek in het Witte Huis met slachtoffers en nabestaanden van schietpartijen op scholen.