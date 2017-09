Schikking getroffen in slepend conflict over aap-selfie

Zwartkuifmakaak Naruto

Dierenbeschermingsorganisatie Peta was het daar niet mee eens en sleepte Slater zelf voor de rechter. Peta vond dat de maker van de beroemde foto, de zwartkuifmakaak Naruto, juist de rechten zou hebben. En daarmee dus ook aanspraak kon maken op de opbrengsten van het beeld dat viraal ging op internet en in tijdschriften en kranten werd gepubliceerd.



Het is een eis die een lagere Amerikaanse rechter verwierp, omdat volgens hem dieren niet onder de copyrightwet vallen. Peta wilde daar echter niet van en ging in beroep. Volgens de dierenbeschermingsorganisatie stond in de Amerikaanse wet niet expliciet vermeld dat auteursrecht alleen voor mensen geldt.



Nu een schikking tussen Peta en de fotograaf is getroffen, is een geplande nieuwe rechtszaak van de baan.