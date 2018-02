Zeventien doden door schietpartij op middelbare school in Florida; verdachte is 19-jarige oud-leerling

'Zeer verontrustend'

De vermoedelijke dader, Nicolas Cruz, is gearresteerd. Hij gaf zich zonder verzet over, meldt de politie. De 19-jarige verdachte was volgens medeleerlingen een verlegen jongen met veel interesse in wapens. Hij was eerder al van school gestuurd. De reden daarvoor is door de politie niet bekendgemaakt.



Wiskundedocent Jim Gard zei tegen de Miami Herald dat de onderwijzers door het schoolbestuur per mail waren gewaarschuwd voor Cruz. 'Er waren problemen. Hij bedreigde vorig jaar leerlingen', aldus de docent. 'We kregen te horen dat hij de campus niet meer mocht betreden met een rugzak.'



De politie maakte na de schietpartij bekend dat ook het internetgedrag van Cruz onder de loep is genomen. Dat leverde volgens sheriff Scott Israel 'zeer, zeer verontrustende' resultaten op.



De verdachte droeg een semiautomatisch wapen met veel munitie toen hij werd aangehouden. Op de campus in Parkland zitten 3.200 leerlingen. Het is volgens actiegroep Everytown for Gun Safety het achttiende schietincident van dit jaar op een Amerikaanse school. De organisatie rekent ook zelfdodingen en incidenten zonder slachtoffers mee.



President Donald Trump heeft zijn afschuw uitgesproken over de schietpartij. 'Geen enkele leerling, docent of andere persoon zou zich ooit onveilig moeten voelen in een Amerikaanse school', twitterde hij.