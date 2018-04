Schietpartij bij hoofdkantoor YouTube: drie gewonden

De vrouw kwam rond lunchtijd naar het terras van de kantine en begon daar te schieten. Ze zou het gemunt hebben op haar vriend. Een man is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis, twee vrouwen raakten gewond. De dader zelf heeft met haar pistool ter plekke zelfmoord gepleegd. Omliggende gebouwen hielden de deuren dicht en straten waren afgezet. Op televisiebeelden was te zien hoe medewerkers uit het gebouw werden geëvacueerd.



Verschillende technologiebedrijven dringen na de schietpartij aan op strengere wapenwetten. YouTube is onderdeel van Google en is gevestigd in San Bruno, in Silicon Valley. Topmannen van onder meer Twitter en Uber riepen op Twitter politici op in actie te komen onder de hashtags #EndGunViolence en #NeverAgain. De directie van YouTube zelf gaf alleen een algemene verklaring: ,,Het was onbeschrijfelijk naar om vandaag een schutter te hebben @YouTube."