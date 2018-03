Schaft Zwitserland zijn publieke omroep af? Zwitsers stemmen vandaag in referendum

Billag

Wie radio en televisie controleert, wint verkiezingen

Zondag is er een referendum over het voorstel de verplichte omroepbijdrage voor de Zwitserse publieke zenders af te schaffen. Het gaat om de zogeheten No-Billag-Initiative. Billag is de instantie die het kijk- en luistergeld int. Schaart een meerderheid van de Zwitsers zich achter het voorstel, dan is dat het einde van de omroepbijdrage, het einde van Billag en het einde van de Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG), zo is de vrees.



Het woord 'staatsgreep' is al gevallen. Dat is wat overdreven, toch kijkt de rest van Europa aandachtig toe. In menig land is er kritiek op publieke omroeporganisaties. In Polen en Hongarije proberen rechts-populistische regeringen in naam van het volk de publieke media naar hun hand te zetten. In West-Europa is het tot dusverre bij woorden gebleven. In Zwitserland kan dat nu veranderen.