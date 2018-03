Samenwerken met de Russen aan het onderzoek naar Skripal? De Britten voelen er niets voor, door deze eerdere ervaringen

Londen zet 23 Russische diplomaten uit om zenuwgasaanval, Moskou spreekt van 'vijandige daad'

De Britse regering wijst 23 Russische diplomaten het land uit als vergelding voor de aanslag op dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia met een zenuwgas. Dat maakte premier May woensdag bekend. Het is voor het eerst sinds 1971 dat Londen zo'n groot aantal diplomaten de deur wijst. Ook willen de Britten dat de Veiligheidsraad van de VN in een spoedzitting bijeenkomt.



Londen klaagt Russen aan om gifgas en voert zo de druk op Rusland op

De Britse ambassadeur in Den Haag, Peter Wilson, heeft dinsdag namens zijn land aangeklopt bij de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) met de eis dat Rusland volledige openheid geeft over zijn chemische wapenprogramma. Wilson beschuldigde Rusland ervan dat het 'jarenlang' informatie heeft achtergehouden voor de organisatie die moet toezien op het verbod op chemische wapens.



'Londongrad' was altijd een speeltuin voor rijke Russen, maar aan die gastvrijheid zitten ook schaduwkanten

Al jaren is Londen een speeltuin voor rijke Russen. Dat bracht zo zijn voordelen mee. De keerzijden komen steeds vaker naar voren.



Dit is het zenuwgas waarmee Rusland vermoedelijk ex-spion Skripal probeerde te vergiftigen: novitsjok

Het behoort tot de dodelijkste chemische wapens ooit ontwikkeld: het Russische novitsjok. Volgens de Britse regering is het zenuwgas gebruikt bij de mislukte poging om de voormalige Russische dubbelspion Sergei Skripal uit de weg te ruimen. Als de bewering van Londen klopt, is novitsjok voor het eerst ingezet. Het is vijf tot tien keer dodelijker dan het al dodelijke VX-gas. (+)