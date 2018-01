Salah Abdeslam wilde na defecte bomgordel in Parijs 'het karwei afmaken' en 'sterven als martelaar'

Hoewel ik tussen de martelaren wilde zijn, heeft Allah anders besloten Salah Abdeslam in zijn testament

Nadat hij in 18 maart 2016 in Brussel werd gearresteerd, verklaarde hij tegenover de Belgische politie dat hij zich bij het Stade de France had willen opblazen, maar zich op het laatste moment bedacht had. Volgens France Inter wijst het politieonderzoek in een andere richting. De bomgordel van Abdeslam bleek defect, onder meer vanwege een kapot kabeltje bij het ontstekingsmechanisme. Waarschijnlijk is iets mis gegaan bij de fabricage van het bomvest. In elk geval kan Abdeslam niet zelf het snoertje kapot hebben getrokken, aldus de politiebronnen van France Inter.



Op 22 maart 2016 gooiden terroristen een computer in een prullenbak in Brussel, voordat zij een aanslag pleegden op luchthaven Zaventem. Op deze computer staat het 'testament' dat waarschijnlijk van Salah Abdeslam is. Hij noemt zich 'Abu Abderrahman die meegedaan heeft aan de eerste aanval'. 'Hoewel ik tussen de martelaren wilde zijn, heeft Allah anders besloten', schrijft hij. 'Ik ben erin geslaagd me weer bij de rest van de broeders te voegen omdat er een defect in mijn bomgordel was.' Voorts schrijft hij dat hij eerst naar Syrië wilde gaan, maar bij nader inzien tot de conclusie was gekomen dat het beter zou zijn 'het karwei hier af te maken met de broeders maar ik zou in de toekomst wel beter uitgerust willen zijn voordat ik tot daden overga.'