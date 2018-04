Sajid Javid moet orde op zaken stellen als nieuwe Britse minister van Binnenlandse Zaken

Verontwaardiging

In een interview met The Daily Telegraph had Javid, wiens ouders in de jaren zestig naar het Verenigd Koninkrijk waren gekomen, zijn verontwaardiging uitgesproken over de manier waarop de immigratiedienst omgaat met Britse onderdanen. 'Ik dacht: dit had mijn moeder kunnen overkomen... mijn vader.... mijn oom... mijzelf', zei hij, refererend aan de Windrush-affaire. Het is zijn taak om orde op zaken te stellen op dit enorme, schandaalgevoelige departement dat komende jaren drie miljoen EU-burgers van verblijfsvergunningen moet voorzien. In Brussel is met de nodige zorgen gekeken naar het Windrush-debacle, een smet op het imago van het Verenigd Koninkrijk.



Rudd, ooit adviseuse voor de film Four Weddings and a Funeral, is al de vierde gesneuvelde persoon uit het kabinet-May, dat van crisis naar crisis hobbelt. Eerder traden minister van Defensie Michael Fallon, minister van Ontwikkelingssamenwerking Priti Patel en kabinetschef Damian Green af. Minister van Onderwijs Justine Greening stapte op toen ze van May te horen kreeg dat ze een ander departement zou krijgen. Tijdens de verkiezingscampagne had May haar landgenoten een 'sterk en stabiel' beleid in het vooruitzicht gesteld, maar daar is nog maar weinig van terechtgekomen. De vraag is hoe lang haar kabinet dit gaat volhouden.