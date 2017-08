Rwandese president Kagame stevent af op monsterzege: 99 procent van de stemmen

Na de bekendmaking van de voorlopige verkiezingsuitslag verklaarde Kagame op de televisie dat hij ook in de komende zeven jaar zal werken aan kwesties die alle Rwandezen aangaan, en dat hij zich verder zal inzetten voor economische vooruitgang.



Bij de vorige presidentsverkiezingen in 2010 kreeg Kagame 93 procent van de stemmen. In 2003 won hij met 95 procent. President werd hij in 2000, na een stemming in het parlement. Voor die tijd was hij formeel vicepresident en minister van Defensie maar de facto leider van Rwanda.



Door een grondwetswijziging uit 2015 blijft Kagame in theorie herkiesbaar tot 2034.