Rutte wil geen extra geld voor Europa, maar weigert te beloven dat de EU-begroting niet zal stijgen

Vooral niet teveel beloven. Een nonchalante houding. Rutte weet hoe hij zijn woorden moet kiezen om de oppositieleden in de Tweede Kamer niet op de kast te jagen. Natuurlijk wil het kabinet niet dat er extra geld naar de Europese Unie gaat, maar het valt niet uit te sluiten dat dit toch gebeurt. 'We doen wel de belofte om heel hard ons best te doen', zegt Rutte donderdag tijdens een Tweede Kamerdebat. Rutte geeft dezelfde reactie op vragen over de omvang van het Europees Parlement en wie de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie wordt. 'Daar gaan wij niet alleen over.'



Vooral Ruttes terugtrekkende beweging over de hoogte van de EU-begroting is opvallend. In gesprek met de Duitse bondskanselier Merkel zei Rutte op maandag nog dat hij de plannen om meer geld naar de Europese begroting te sluizen niet ziet zitten. In de praktijk staat Nederland pas aan het begin van de onderhandelingen, moest Rutte donderdag toegeven. 'We zijn aan het kijken hoe andere landen daar tegenaan kijken. Nettobetalers zoals Zweden, Denemarken en Oostenrijk zijn geïnteresseerd om met ons op te trekken.' Zelfs in Duitsland - waar 'iets van opwaartse druk is voor meer steun voor Europa', voelt Rutte 'geen eindeloze steun' voor een hogere EU-begroting.

Rutte wil dat de extra EU-taken bekostigd worden door te snijden in de 'enorme bedragen' die gaan naar het landbouwfonds en achtergebleven regio's