Rutte presenteert nuchtere visie toekomst EU: 'Europa is ons thuis. Maar Brussel dient de lidstaten, niet andersom'

Gebundeld

We gaan er als Nederland gewoon zelf voor zorgen dat we er weer bij zijn in 2022 Premier Rutte

Volgens Rutte is de EU met haar interne markt en euro uitermate geschikt voor het vergroten van de welvaart. Ook voor de veiligheid, de strijd tegen terreur en misdaad en de aanpak van klimaatverandering, is de EU het beste platform. Net zoals de migratiestromen alleen in Europees verband kunnen worden teruggedrongen.



Maar de slagkracht van de EU leunt op de sterkte van de afzonderlijke lidstaten. Aan de eigenheid van de landen mag van Rutte niet worden getoornd. Europa is zo rijk, welvarend en democratisch geworden omdat de landen hun krachten hebben gebundeld, niet omdat ze hun zwakheden in Brussel hebben vermengd. Als nationaal falen de gemeenschappelijke deler wordt, groeit de EU uit 'tot een reus op lemen voeten', aldus Rutte. 'Of om het met een pijnlijke metafoor te zeggen: dat het Nederlands elftal ontbreekt op het komende wereldkampioenschap voetbal kan geen reden zijn om te pleiten voor een Europees elftal op het volgende WK. We gaan er als Nederland gewoon zelf voor zorgen dat we er weer bij zijn in 2022.'