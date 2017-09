Rutte: nog niks bekend over slachtoffers, hulp voor 40 duizend mensen onderweg

Landingsbaan vrijmaken

Sint Maarten is vrijwel afgesloten van de buitenwereld. De elektriciteit en verbindingen zijn uitgevallen, het vliegveld is ernstig beschadigd en de haven is moeilijk bereikbaar. 'Onze eerste prioriteit is om Sint Maarten via de lucht te bereiken', zei Plasterk. Daarvoor moet de landingsbaan op het gehavende vliegveld worden vrijgemaakt. 'We hopen dat defensie het eerste vliegtuig vrijdag kan laten landen.' Twee Nederlandse marineschepen zullen vandaag proberen aan te meren om noodhulp te leveren, meldt commandant Van der Kamp. 'Eerst goed de haven onderzoeken.'



Op videobeelden is te zien dat de haven van Saint Martin op het Franse gedeelte van het eiland grotendeels verwoest is. Auto's dobberen in straten die in rivieren zijn veranderd.