Rutte: dodental Sint Maarten opgelopen naar vier, meer militairen onderweg

Of schieten ook bij de ordehandhaving hoort, laat Rutte open. 'Hard optreden betekent dat je het niet prettig vindt om daarmee in aanraking te komen. Ik ga verder niet specifiek in op allerlei instructies.' Dat het menens is, bleek zondag toen hij benadrukte dat 'militairen alle bevoegdheden hebben om in te grijpen'.



Er is de afgelopen dagen incidenteel geplunderd op het eiland en er waren ook overvallen. Daardoor voelen sommige bewoners zich onveilig. Volgens Defensie blijken de extra ingezette patrouilles effectief om plunderingen en overvallen te voorkomen of te stoppen. 'Zoals ik het zie, is het eiland nu grotendeels onder controle', zei commandant André van der Kamp van het marineschip Zr. Ms. Zeeland op zondag.



Het aantal militairen zal de komende dagen nog verder stijgen. Maandag vertrekken nog eens 120 militairen vanuit Nederland naar het Caribische gebied. Hierdoor zijn vanaf dinsdag 550 militairen ter plaatse. 'We kunnen nog verder opschalen als dat nodig is', zei minister Jeanine Hennis van Defensie zondag. Zij benadrukte dat de militairen niet alleen aan ordehandhaving werken, maar nadrukkelijk ook 'noodhulp bieden'.

Drie Nederlandse marineschepen varen af en aan tussen Sint Maarten en Curaçao om noodhulpgoederen naar het getroffen eiland te brengen