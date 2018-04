Rutte balanceert in China tussen woeste toon Trump en verzoenende toon Xi

De informele sfeer noch het Engels van de aan Harvard opgeleide Liu bracht echter duidelijkheid over de meest prangende vragen. Gaat China werk maken van de oude belofte van een meer open economisch systeem? Of blijft het, zoals in het verleden, bij mooie woorden? Zelfs rasoptimist Rutte was voorzichtig. 'Xi werd heel concreet. Dat wekt verwachtingen, maar we zullen moeten afwachten.'



Xi's maatregelen - zoals lagere importtarieven voor buitenlandse auto's, toegang tot de Chinese verzekeringsmarkt en andere financiële diensten, vrijhandelzones - zijn namelijk allemaal al eens langsgekomen. Neem die heffingen voor buitenlandse auto's: daar flirtte Xi in 2017 tijdens zijn toespraak over vrijhandel in Davos ook mee, maar er kwam niets van. De Amerikaanse president Donald Trump twitterde maandag nog over die auto's, waar China een importheffing van 25 procent voor hanteert, terwijl Chinese auto's met een heffing van 2,5 procent de Amerikaanse markt binnenkomen. 'Klinkt dat als vrije of eerlijke handel? STOMME HANDEL!', aldus Trump, zo gefrustreerd dat hij hoofdletters nodig had.