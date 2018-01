Russische site suggereert gesjoemel met miljoenenbezit van chef geheime dienst en gaat even op zwart

Reeks onthullingen

De onthullingen over Bortnikov volgen op een reeks publicaties in Russische oppositiemedia over de corruptie in kringen rond president Poetin. Oppositieleider Aleksej Navalny deed vorig jaar een boekje open over een reeks paleizen, villa's en andere bezittingen die feitelijk in handen zouden zijn van premier Dmitri Medvedev, maar op papier zijn ondergebracht bij een charitatieve instelling. Volgens Navalny zou Medvedev, die altijd werd gezien als een braverik, één van de meest corrupte figuren in Rusland zijn.



Opvallend is dat een paar van die luxe complexen uitgerekend in de geboorteplaats van Medvedev en die van zijn vader staan. Volgens Navalny gaat het om schenkingen die bedoeld zijn als smeergeld voor Medvedev.



In oppositiekringen vraagt men zich ook af hoe het mogelijk is dat een hele reeks vrienden en judomaatjes van Poetin uit Sint-Petersburg onder zijn bewind zijn uitgegroeid tot multimiljonairs en soms zelfs miljardairs.