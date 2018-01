Russische oppositieleider Navalny opgepakt na demonstraties in tientallen steden

De lagere opkomst suggereert dat Navalny's strijd tegen president Poetin aan kracht verliest. Met de uitsluiting van Navalny oogt diens verkiezingscampagne uitzichtloos. Zonder deelname van Poetins bekendste criticus koerst de Russische president af op een vierde termijn - waarmee hij de langst zittende leider in het Kremlin wordt sinds Jozef Stalin. Ook bleven mensen zondag weg wegens het gevaar om gearresteerd te worden. 'Mijn man zit bang thuis', zei demonstrant Irina Ivanova tijdens het protest in Moskou.



Daar scandeerden anderhalf duizend mensen twee uur lang 'weg met de tsaar' en 'Rusland zonder Poetin'. Ze marcheerden richting het Rode Plein, maar werden uiteengedreven door veiligheidstroepen. Vervolgens versplinterde het protest snel.



Navalny moet maandag voor de rechter verschijnen op verdenking van het organiseren van illegale demonstraties. Vorig jaar zat hij drie gevangenisstraffen uit voor soortgelijke overtredingen van de wet.



Zijn deelname aan de verkiezingen van 18 maart is door de autoriteiten verboden wegens een veroordeling voor fraude in februari 2017 - volgens Navalny een politieke veroordeling. Poetin zei vorige maand dat hij blij is dat Navalny uitgesloten is omdat de Russische president geen 'Maidan-achtige staatsgreep' wil in Rusland, een verwijzing naar de Oekraïense revolutie van 2014 die president Janoekovitsj verdreef.