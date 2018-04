Russische onderzoeksjournalist dood na val van balkon

Ordetroepen

Een vriend van Borodin zegt dat hij woensdagochtend door hem werd gebeld en dat hij vertelde dat zijn woning was omsingeld door ordetroepen, met gemaskerde manschappen in camouflagekleding. Borodin dacht dat ze huiszoeking bij hem kwamen doen en vroeg zijn vriend een advocaat te regelen.



Later belde hij terug en zei dat het loos alarm was en dat hij had begrepen dat het om een oefening ging. Vervolgens hoorde de vriend niets meer tot het bericht kwam dat Borodin naar de spoedeisende hulp was gebracht met zware verwondingen.



Borodin schreef in maart over de lichamen van huurlingen die in een plattelandsdorp werden afgeleverd. Duizenden Russische huurlingen zijn naar verluidt naar Syrië gestuurd via een onderneming die vermoedelijk door de Rus Jevgeni Prigozhin wordt gefinancierd.



Prigozhin werd in februari door de VS aangeklaagd, omdat hij een 'trollenfabriek' zou hebben gefinancierd, om zo invloed uit te oefenen op de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016.