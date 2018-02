Russische minister Lavrov: Amerikaanse aanklachten tegen Russen zijn 'gezwets'

Het enige effect van Russische steun aan extremistische groeperingen is dat ze ervoor zorgen dat het midden gaat samenwerken Veiligheidsadviseur Herbert McMaster Herbert McMaster. © AP

De Russische senator Kosatsjev vroeg McMaster waarom de VS geen dialoog met Rusland willen over cyberveiligheid. Zich beroepend op cijfers van Russische experts, claimde Kosatsjev dat de Amerikaanse cyberaanvallen op Rusland veel omvangrijker zijn dan omgekeerd.



'Het verbaast me dat er nog Russische cyberexperts vrij zijn,' antwoordde McMaster, 'als je ziet hoe druk ze het hebben gehad met het ondermijnen van onze democratieën.' Volgens McMaster zijn de Russische pogingen tot beïnvloeding niet effectief. 'Het enige effect van Russische steun aan extremistische groeperingen is dat ze ervoor zorgen dat het midden gaat samenwerken. In Washington is het heel moeilijk om een wet erdoor te krijgen, maar in het verdeelde Washington was de uitslag van de stemming over sancties tegen Rusland 98 tegen 2.'