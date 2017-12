Russische elite vreest Amerikaanse geheime lijst met sleutelfiguren uit Poetins entourage

Sommige oligarchen hebben volgens de Russische pers al advocaten in de VS ingeschakeld om te voorkomen dat ze op de nieuwe lijst terecht komen. Ze vrezen dat het moeilijk zal worden zaken te doen met partners in de VS en de Europese Unie als hun naam op de lijst prijkt.



De VS en de EU hebben al sancties afgekondigd tegen een aantal van Poetins nauwste medewerkers en vrienden, onder wie Gennadi Timtsjenko, Joeri Kovaltsjoek en de broers Arkadi en Boris Rotenberg. Arkadi Rotenbergs bedrijf is verantwoordelijk voor de aanleg van een brug tussen Rusland en de Krim, het Oekraïense schiereiland dat Rusland in 2014 annexeerde.



De nieuwe lijst is duidelijk bedoeld om te proberen een wig te drijven tussen Poetin en de Russische elite. Veel Russische zakenlieden hebben een groot deel van hun vermogen ondergebracht bij westerse banken, bezitten huizen in Londen of andere westerse steden en sturen hun kinderen naar kostscholen en universiteiten in het Westen. Zij zijn uiteraard bang dat zij het slachtoffer worden van het beleid van Poetin. Tot nog toe hebben de Amerikaanse en Europese sancties echter niet tot openlijk gemor onder de oligarchen geleid.